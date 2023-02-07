Yozgat Belediyesi personeli ve yüze yakın gönüllü minibüslerle deprem bölgesine hareket etti.

Yozgat Belediyesi personeli ve yüze yakın gönüllü minibüslerle deprem bölgesine hareket etti.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından Yozgat Belediyesi ve yüze yakın gönüllü destek amacıyla deprem bölgelerine hareket etti. Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan gönüllüleri, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse deprem bölgesine uğurladı.

Kahramanmaraş merkezli depremin ülkenin başına gelen en büyük felaketlerden bir tanesi olduğunu aktaran Başkan Köse, “Rabbim tüm felaketlerden bu aziz milleti korusun. Olay anından hemen sonra Yozgat Valisi Ziya Polat koordinesinde toplandık. UMKE ekiplerimiz, sağlık ekiplerimiz, itfaiye ekiplerimizi, arama kurtarma ekiplerimizi hemen yola çıkardık. Ardından orada ortaya çıkabilecek olumsuzlukları da göze alaraktan buradan elimizdeki stoklardaki battaniyelerimizi, çadırlarımızı, iş makinelerimizi hemen deprem bölgesine sevk ettik. Sonrasında duyarlı vatandaşlarımız çağrımıza cevap verdiler. Depremzedelerimizin ihtiyaçları olan tüm malzemelerimizi hala sevk etmeye devam ediyoruz. Tırlarca malzemeyi deprem bölgesine gönderiyoruz. Orada şuanda iş makinelerine ihtiyaç var, kuru gıdalara ihtiyaç var, battaniye, giysi, monta, bota ihtiyaç var, buradan çağrım bunlardan elinde olan kullanılmamış malzemelerden olursa daha iyi olur, onları da toplanma merkezlerine, Celal Atik Spor Salonu’muza, itfaiye bölgemizdeki hangarlarımıza getirmelerini talep ediyoruz. Doldukça da hiç bekletmeden dolan tırımızı deprem bölgesine sevk ediyoruz.” dedi.

Yüze yakın gönüllüyü deprem bölgesine sevk ettiklerini de belirten Köse, “Dünden beri üzerimizde büyük bir talep vardı. Arkadaşlarımız, gençlerimiz biz de gidelim, gönüllü olalım oradaki vatandaşlarımıza, depremzedelerimize hiç olmazsa bir nefes verelim, onların canlarının kurtulmasında bizim de emeğimiz, katkımız olsun diyen yüzlerce, binlerce gencimiz vardı. Bugün çağrımıza kulak veren, onlara yardımcı olabilecek insanların olduğu bir konvoyu hep birlikte deprem bölgesine yolcu ettik. Bundan sonra inşallah böyle felaketler yaşanmaz ama bu aziz milletin, birliği, beraberliği, ferasetli, birlikte olması da bunu da kısa sürede yaralarımızı sarıp atlatacağız. Bugün oradaki vatandaşlarımıza tüm Türkiye’den, dünyadaki Müslümanlardan hep destek, yardım yağıyor. Rabbim bu milletin yolunu bahtını açık etsin. Yozgat Belediyesi ve Yozgat Valiliği olarak ekskavatörlerimizi, kamyonlarımızı itfaiyelerimizi gönderdik, orada su sıkıntısı vardı, buradaki boş tankerlerimizi gece deprem bölgesine sevk ettik ki oranın ihtiyacını karşılasın diye.” şeklinde konuştu.