Yozgat’ın Yerköy ilçesinde Ankara-Yerköy-Kayseri hattındaki Yüksek Hızlı Tren şantiyesinde çalışan işçiler, maaşlarının eksik yatırıldığını belirterek iş bıraktı.

Yerköy’de Yüksek Hızlı Tren şantiyesinde Doğuş İnşaat bünyesinde çalışan yaklaşık 2 bin 190 işçiden bin 500’e yakını, mağduriyet yaşadıklarını iddia ediyor. Firmanın personel alımı esnasında vadettiği şartlar ile şimdiki çalışma şartlarının birbirinden farklı olduğunu söyleyen işçiler, 12 Mart Çarşamba günü maaşlarındaki eksikliği fark edince iş bırakma kararı aldı. Bugün iş bırakan işçiler adına konuşan Davut Yorulmaz, "Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren İstasyonu projesinde Doğuş firmasında çalışıyoruz. Bu firmada çalışan ne kadar işçi varsa tamamının maaşları eksik yattı. Bize saat ücretiyle çalıştığımızı söylüyorlar. Biz saat ücreti istemiyoruz. Biz net maaş istiyoruz. Bizi günlük 9 saat çalıştırıyorlar. ‘Pazar günleri gelmezsen bu maaşı da alamazsın’ diyorlar. Biz yağmur, kar, kış demeden çalıştık. Bu durumu kabul etmiyoruz" dedi.

Mehmet Yurttaş, "Yılbaşından beri zam bekliyoruz. İlk ay zam vermediler ama ikinci ay geldi, bizim maaşımızdan kesinti yaptılar" ifadelerini kullandı.

Ekskavatör operatörü olan Reyhani Kunduz ise, "Bizim burada haklarımız yeniliyor. Biz bunu kabul etmiyoruz. İzinlerimiz kesiliyor, pazar günlerimiz kesiliyor. Çalışırsan parasını alırsın, çalışmazsan para yok diyorlar. Şu an burada bin 750 kişi civarındayız. Hepimiz eylemdeyiz" dedi.

Yetkililerle görüşen CHP Yerköy İlçe Başkanı Hakan Uyar ise, görüşmenin ardından işçilerle bir araya geldi. Uyar, "Çetin Bey ile görüştüm. Size onun dediğini iletiyorum. Yetişirse bugün, en geç yarın bu mağduriyetten doğan alacaklarınızın hesaplarınıza yatırılacağını söyledi. Muhasebe birimindekilerin yanlış hesaplamasından kaynaklanan bir hatanın olduğunu ve 2 bin 190’a yakın personelden bin 500’ünün bu konuda mağduriyet yaşadığını söyledi. 1 Şubat’tan günümüze kadar olan yanlış hesaplamalardan doğan mağduriyetin giderileceğini söylediler. Biz bunun takipçisi olacağız. Alın teriyle geçinmeye çalışan vatandaşın yanında olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Yüksek Hızlı Tren projesinin Kayseri ve Kırıkkale şantiyelerinde de işçilerin iş bıraktığı öğrenildi.