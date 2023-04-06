Yozgat’ta modern bağcılığın yaygınlaşması için çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Bağ Yetiştirme ve Islahı Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr. Selda Daler, yörenin iklim ve toprak koşullarına uygun aşılı asma fidanı üretimi gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Bağ Yetiştirme ve Islahı Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr. Selda Daler, Yozgat’ta yöreye uyum sağlayabilecek yeni çeşitleri belirlemek ve modern bağcılığı bölgeye kazandırmak amacıyla proje hazırladıklarını ifade etti. Daler proje doğrultusunda bölgeye adapte olacak çeşitler, yaygın şekilde üretilen çeşitler ve yerel çeşitlerin birçok açıdan karşılaştırılarak analiz edilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Amacımız Yozgat’ta bağcılığı geliştirmek

Yürütülen proje çerçevesinde yerel asma çeşitlerini farklı asmalar üzerine aşıladıklarını belirten Daler, “Bu fidanların uyum kabiliyetlerini öğrendikten sonra Yozgat’ta bağcılığın gelişmesi konusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu doğrultuda ilk olarak aşılama işlemini gerçekleştiriyoruz, ardından bir parafinlime aşamamız var, daha sonra da katlama aşaması var. 21 günlük kaynaşma sürecinin ardından fidanlarımızı elde ediyoruz. Elde ettiğimiz fidanlarda tutma oranını tespit edeceğiz. Yöre topraklarına hangilerinin uygun olduğuna bakacağız. Daha sonra bunlar üzerinden üretim yapmaya devam edeceğiz. Projemizin amacı Yozgat’ta bağcılığı geliştirmek. Ama onun için öncelikle yöreye uyum sağlayan anaçlar ile çeşitlendirip aşılamamız gerekiyor. Bizim kullandığımız çeşitler yerel çeşitler, buranın soğuk iklimine adapte olmuş çeşitler. Bu çeşitlerin farklı anaçlar üzerindeki kapasitelerini değerlendireceğiz. Nerelerde nasıl uyum sağladığına bakacağız ve daha sonra bu anaçları kullanarak üretim yapmaya devam edeceğiz.” dedi.

Filoksera canlısı bitkiye zarar veriyor

Filoksera zararlısı nedeniyle Yozgat’ta şuanda bağcılığın yok olma noktasına geldiğini de vurgulayan Daler, “Biz yöre bağlarını gezdiğimizde yaklaşık 50 farklı çeşidin olduğunu tespit ettik. Ama asmalar çok verimsiz durumda. Zaten gübreleme, bakım işleri aksatılıyor, bunun dışında aşısız fidanlarla, direk kendi kökleri üzerinde üretim yapıldığı için bu filoksera dediğimiz böcek, bu bitkilerin köklerini yiyerek çok fazla zarar veriyor. Bu yüzden yörede mutlaka aşılı asma fidanlarıyla modern bağcılığın yaygınlaşması gerekiyor. Bu amaçla da farklı anaçların denenerek hangileri daha iyi uyum sağlıyorsa onların üretilmeleri gerekiyor.” şeklinde konuştu.

Yerel çeşitler çoğaltılacak

Proje doğrultusunda yerel üzüm çeşitlerinin çoğaltılmasının daha uygun olacağını da söyleyen Daler, “Daha önce biz bu bölgede farklı standart üzüm çeşitlerini, dışarıdan getirdiğimiz üzüm çeşitlerini denedik ama birçoğu uyum sağlamadı. Çünkü bölgenin vejetasyon süresi çok kısa. Bu yüzden çok geç süren ve erken olgunlaşan üzüm çeşitleri bizim için çok önemli. Ama standart çeşitler arasında buna uyum sağlayacak çeşit çok bulunmuyor. Bu yüzden yerel çeşitlerin çoğaltılması yöre için daha iyi olacak diye düşündük. Bu amaçla daha önceki çalışmalarımızda bu üzüm çeşitlerinin tespiti, tanımlanması moleküler karakterizasyon üzerine çalışmalarımızı sürdürdük. Şimdi bunları çoğaltmaya başlayacağız, ama bu çoğaltma için bizim önce damızlık parsellerini oluşturmamız gerekiyor. Çünkü yöre bağları o kadar verimsiz ki kalem alabilme durumumuz çok zor oluyor. Bu yüzden önce kendi bağımızı tesis edeceğiz, daha sonra bunlardan elde ettiğimiz kalemler ile yeni üretimin devamını sağlayacağız.” ifadelerine yer verdi.

Bahçe Bitkileri Bölümü 4. sınıf öğrencisi Yılmaz Özkol da, “Yüz yüze eğitim başladığı için hem derslere katılıyorum hem de projede öğretmenlerimiz yardımcı oluyoruz. Burada da asma fidanı budama ve çoğaltma işlemi yapıyoruz. Aşılı asma fidanı üretimi yapıyoruz.” dedi.