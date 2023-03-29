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Şehir merkezinde kar nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken sürücüler de veryansın etti.

Yozgat’ta etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Sürücülerin zor anlar yaşadığı trafikte ilerlemekte güçlük çeken araçların imdadına vatandaşlar yetişti. Vatandaşlar yolda kalan araçları iterek bulunduğu yerden çıkmasına yardımcı oldu. Karayolları ekipleri ana yollarda belediye ekipleri de şehir merkezindeki yollarda tuzlama çalışması yaptı.

Yozgat’ta sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Şehir merkezinde birçok araç karla kaplı yolda ilerlemekte güçlük çekti.

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