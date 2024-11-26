Yozgat genelindeki yoğun kar yağışının ardından beyaza bürünen sokak ve caddeleri temizlemek için Sorgun Belediyesi harekete geçti.

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde de etkisini gösteren kar sonrası sokak ve caddeler kar örtüsü ile kaplandı. Sorgun Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri bütün mahallelerde kar ve buz temizleme mesaisindeydi.

Kar yağmaya başlayan ilk anlarda belediye çalışanları sahaya inerek ulaşımın kolaylaşması için temizlik çalışması yaptı. Kar yağışının devam ettiği iki gün boyunca ekipler, kar temizleme mesaisindeydi. Ana caddelerde işçilerin bizzat temizlik yaptığı Sorgun’da tüm mahallelere kesintisiz ulaşımın sağlandığı bilgisine ulaşıldı.