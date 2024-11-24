Yozgat’ta yılın ilk kar yağışı sabahın erken saatlerinden itibaren kenti beyaza bürüdü.

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde sabaha karşı başlayan kar yağışı günün ilk ışıklarının ardından kendisini gösterdi. Doğada ağaçların ve çevredeki araçların üstünü kaplayan beyaz örtü yaklaşık 10 santimetreye ulaştı.

İşe gitmek, ekmek almak için dışarı çıkan vatandaşlar kar yağışından duyduğu memnuniyeti belirtti.

Ömer Ünlü “Geçen sene kar yağmadı. Bu sene ilk karın heyecanı var üzerimizde. İnşallah memleketimize bolluk bereket getirir. İşe gitmek için çıktım. Toplu taşıma kullanmadım. Trafikte yollar açıktı ancak bu şekilde yağarsa bence kapanır” dedi.

Fatih Koçak ise “Yılın ilk karı yağdı. Çok mutluyuz. Kar her zaman doğada beyaz bir örtü. Çok seviyoruz kar yağmasını. Özellikle uzun yaz mevsiminden sonra çok özlemiştik. Çok mutluyuz. Fırına gidip ekmek alacağım. Manzara çok güzel. Karda yürüyüş yapmanın keyfine varmak istedim ve onun hayaliyle geldim. Yollarda bir problem görmedim. Araç kullanmadan yürüyerek geldim” ifadelerini kullandı.