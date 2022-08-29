Kaymakam Hayrettin Buğra Güzel ve Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, merhumun ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.

Cenaze törenine gazi yakınları, Çekerek Kaymakamı Hayrettin Buğra Güzel, Belediye Başkanı Eyyüp Çakır ve askeri personel katıldı.

Özdemir’in Türk Bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omzunda Körpınar köyü camiine getirildi. Gazi Özdemir’in naaşı, burada kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.

Yozgat’ın Çekerek ilçesinde vefat eden Kıbrıs gazisi Ali Özdemir (69), askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.