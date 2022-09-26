Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü uyuşturucuya geçit vermiyor.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü uyuşturucuya geçit vermiyor.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri son bir hafta içerisinde il genelinde 10 operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonlarda; 63 adet sentetik ecza, maddesi, 2 adet Extazi hap maddesi, 35.32 gram bonzai maddesi, 23.15 gram metamfetamin maddesi, 15.10 gram esrar maddesi, 1 adet silah 1 adet şarjör 3 adet fişek ve uyuşturucu madde kullanmak için aparatlar ele geçirildi. Toplamda 16 şahsa adli işlem yapılırken 1 şahıs ise tutuklanarak ceza evine gönderildi.