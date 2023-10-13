Yozgat’ta 13 Ekim Dünya Afet Riskinin Azaltılması Günü çerçevesinde tüm okullarda eş zamanlı olarak “çök-kapan-tutun” tatbikatı gerçekleştirildi.

İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen tatbikata, tüm okullarda görevli öğretmen ve öğrenciler katıldı. Kent merkezindeki Yozgat Anadolu İmamhatip Lisesinde gerçekleştirilen tatbikatta siren çalınmasıyla öğrenciler, çök-kapan-tutun yöntemiyle kendilerini korumaya çalıştı. Öğrenciler ikinci siren sesiyle birlikte okulu terk etmeye başladı.

Tatbikata katılan Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, 6 Şubat’ta 11 ili etkileyen bir deprem felaketinin yaşandığını hatırlatarak depremlerde nasıl hareket edilmesi gerektiği konusunda farkındalık ve bilinçlendirme çalışmalarının yapıldığını ifade etti.

Tüm okullarda öğrenci, öğretmen ve personelin çök-kapan- tutun tatbikatı gerçekleştirdiğini söyleyen Vali Özkan, “Bir deprem anında öğrencilerimiz açısından bir farkındalık oluşturmak kendileri öğrenirken aynı zamanda da onların vasıtasıyla ailelere de ulaşmak gayesi içeriyor. Çocuklarımız gerçekten devam eden sürekli bu tatbikatlar neticesinde son derece sakin bir şekilde sirenle birlikte çöktüler, kapandılar, tutundular ve sakin bir şekilde okulu tahliye ettiler.” dedi.

13 Ekim Dünya Afet Riskinin Azaltılması Günü kapsamında deprem tatbikatı yaptıklarını anlatan İl AFAD Müdürü Rifat Genç ise, “Amacımız deprem risklerinin her zaman var olduğunu bilerek gerekli tedbirlerin alınması yönünde farkındalık oluşturmak. Protokolümüzle birlikte eşlik ettiğimiz Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde de tahliye tatbikat başarılı bir şekilde yerine getirdik. Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.