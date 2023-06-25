Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçirmek için yola çıkan sürücüler, konum itibariyle doğuyu batıya, kuzeyi de güney ilerine bağlayan önemli kavşak noktalarından biri olan Yozgat’ta yoğunluk oluşturmaya başladı.

Doğu illerini batı illerine bağlayan önemli kilit kavşaklarından biri olan ve Yozgat’ta şehir merkezinden geçen E-88 karayolunda bayram tatili yoğunluğu başladı. 9 günlük Kurban Bayramı tatili dolayısıyla memleketlerine gitmek için yola çıkan sürücüler, kent merkezinde yoğunluk oluşturdu. Zaman zaman durma noktasına geldiği bölgelerde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Tatilcilerin sorunsuz bir yolculuk yapmaları için tedbirlerini artıran polis ve jandarma ekipleri de sürücüleri hız yapmamaları, takip mesafelerini korumaları ve emniyet kemerlerini takmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Bayram tatili için İzmir’den Sivas’a gittiklerini söyleyen sürücülerden Recep Ülker, yolların oldukça kalabalık olduğunu ve dikkatli bir şekilde ilerlediklerini ifade etti.

Gültekin Özen isimli sürücü ise, “Yollar kalabalık ama dikkatli bir şekilde geliyoruz. Ankara’dan Yozgat’ın Sorgun ilçesine gidiyoruz. Bir hayli yoğun trafik var. Biz de dikkatli bir şekilde geldik. Herkesin dikkat etmesini istiyoruz.” dedi.