Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan ve Çevre ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından hayata geçirilen “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesi doğrultusunda inşa edilecek bin 882 konuttan 500 hak sahibi kurayla belirlendi.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan ve Çevre ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından hayata geçirilen “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesi doğrultusunda inşa edilecek bin 882 konuttan 500 hak sahibi kurayla belirlendi.

Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezi Salonu’nda noter huzurunda Yozgat merkez, Sorgun ve Akdağmadeni ilçelerinde yapılacak 500 konutun kurası çekildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından kura çekimi engeli ve genç kategorisi ile başladı. Salonun dolup taştığı kura çekilişinde hak sahipleri, sevinçlerini yakınlarıyla paylaştı. Hak sahipleri ilk kez ev sahibi olma heyecanı yaşandı.

Kura çekimlerini heyecanla beklediklerini söyleyen vatandaşlardan Serol Bali, “Kendi evim yoktu, kuraya yazıldım, bir ev ümidi ile bekliyorum. Umarım isteyene çıkar, kimse ümidini yitirmesin biz de bir ev sahibi olmak için bekliyoruz. Heyecanlıyız, devletimizin bize sunduğu bu imkanlardan Rabbim razı olsun. Ev hayaliyle bekliyoruz, bu heyecanla bekliyoruz.” dedi.

Vatandaşlardan Hatice Şahin ise “Evim yok, TOKİ’ye yazıldım inşallah çıkar, eşim ve çocuklarımla oturmayı istiyorum. Kirada oturuyorum, heyecanlıyım. Ev çıkmasını bekliyorum, ümitliyim. İhtiyacım var. Merakla bekliyorum.” şeklinde konuştu.

Kurada ismini görünce duyduğu mutluluğu belirten Hamide Yücel isimli vatandaş da, “Çok heyecanlıyım, hiç çıkmayacak ümidi ile gelmiştim ama çıktı. Rabbime şükür, herkese nasip etsin. İlk evim olacak, kendi adıma çıktı daha önce kiradaydım. Oğlumu aradım söyledim çok sevindi, oğlum da genç kategorisinden yazılmıştı.” ifadelerine yer verdi.

Yozgat merkez, Sorgun ve Akdağmadeni ilçelerinin kura çekiminin ardından bin 382 konutun hak sahipleri de yarın çekilecek kura ile belli olacak.