Yozgat’ta terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerince terör örgütlerinin faaliyetlerine yönelik Özel Harekat Polislerinin de katılımıyla operasyon düzenlendi.
Operasyonda PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen Suriye uyruklu A.E. ve M.E. isimli 2 şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan şüpheliler çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı.
Kaynak: iha