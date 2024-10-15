Yozgat’ta terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerince terör örgütlerinin faaliyetlerine yönelik Özel Harekat Polislerinin de katılımıyla operasyon düzenlendi.

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Operasyonda PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen Suriye uyruklu A.E. ve M.E. isimli 2 şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan şüpheliler çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı.

Kaynak: iha