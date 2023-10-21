Yozgat’ta DEAŞ Silahlı Terör örgütü bünyesinde faaliyette bulunduğu tespit edilen Irak uyruklu şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma doğrultusunda, DEAŞ Silahlı Terör Örgütü adına çatışma bölgelerinde silahlı eylemlere katıldığı tespit edilen Irak uyruklu şahsın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Yozgat’ta saklandığı tespit edilen şüpheli, Aşağı Nohutlu Mahallesinde bir evde yakalanıp gözaltına alındı.
Şüpheli şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şahsın saklandığı evde yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar ele geçirildi.