Yozgat’tın Yerköy ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 12 adet tarihi eser ele geçirildi.

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde Yozgat İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Kaçakçılıkla Mücadelede kapsamında operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda tarihi eser taşıdığı tespit edilen iki araç durdurularak araması yapıldı. Yapılan aramada; 1 adet at figürü, 1 adet haç işaretli kobra yılan figürü, 3 adet insan figürü taş heykel, 1 adet içi oyulmuş kabaklı taş, 4 adet obje ve 2 adet gözyaşı şişesi ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli adli makamlara sevk edildi.