Yozgat’ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 101. yıl dönümü programı çerçevesinde şehitlik ziyareti gerçekleştirildi.
Yozgat Şehitliğinde düzenlenen program saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Kuran-ı Kerim’in okunup duaların edilmesinin ardından Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan ve il protokolü şehit kabirlerini ziyaret edip karanfil bıraktı.
Şehitlikte düzenlenen programın ardından Cumhuriyet Meydan’ında Atatürk büstüne çelenk bırakılmasıyla etkinlik sona erdi.
Kaynak: iha