Yozgat’ın Saraykent ilçesinde pikniğe giden 3 kişi, biranda karın bastırması ile dönüş yolunda araçta mahsur kaldı. Vatandaşlar jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yozgat’ın Saraykent ilçesine bağlı Benli köyünde bağ evinde piknik yapan M.D. (34), S.İ. (30) ve H.İ. (36), yoğun kar yağışı nedeniyle dönüş yolunda araç içerisinde mahsur kaldı. 112 Acil Çarı Merkezini arayan vatandaşların yardımına devriye atan jandarma ekipleri yetişti. Vatandaşları kurtaran jandarma ekipleri, yürümekte güçlük çeken S.İ.’yi ise sırtında taşıdı. Mahsur kalan 3 kişinin durumlarının iyi olduğu bildirildi.