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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kazada araç sürücüsü ile araçta bulanan Necati Ç. (41), İlkay Ç. (45), Esra Ç. (16) ve Salih Ç. (11) yaralandı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Akdağmadeni Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sorgun Belediye Başkanı Ekinci ve belediye çalışanları İstiklal Marşı’nı okudu

Sorgun Belediye Başkanı Ekinci ve belediye çalışanları İstiklal Marşı’nı okudu

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