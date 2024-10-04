Yozgat’ta itfaiye ekipleri Sorgun Agah Efendi İlkokulu 3’üncü sınıf öğrencilerine yangına müdahale eğitim verdi.

Sorgun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki öğrencilere yönelik eğitimlerini sürdürüyor. Bu çerçevede Agah Efendi İlkokulu 3’üncü sınıf öğrencileri için program düzenleyen itfaiye ekipleri, öğrencilere yangına müdahale eğitimi verdi. Düzenlenen eğitim programında yangına müdahale konusunda teorik bilgiler verilirken yangın anında 112 Acil Çağrı Merkezi’nin aranması gerektiğini vurgulandı. İtfaiye personeli öğrencilere; yangın önleyici tedbirleri, yangın anında yapılması gerekenleri, yangın söndürme tekniklerini, yangın söndürme ekipmanlarını, itfaiye araçlarının görevlerini ve temel yangın bilgilerini anlattı. Öğretmenler ve öğrencilere, itfaiyeciler eşliğinde yangın söndürme ve yangına müdahale eğitimi verildi. İtfaiyenin araç ve gereçlerini tanıtan itfaiyeciler, yangına müdahale aşamalarını uygulamalı olarak gösterdi.