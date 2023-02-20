Yozgat’ta Milli Eğitim Bakanlığınca 5 milyon öğrenci için kademeli olarak hayata geçirilen ücretsiz yemek uygulamasından 19 bin 292 öğrenci faydalanmaya başladı.

Yozgat’ta Milli Eğitim Bakanlığınca 5 milyon öğrenci için kademeli olarak hayata geçirilen ücretsiz yemek uygulamasından 19 bin 292 öğrenci faydalanmaya başladı.

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, ikinci dönemin başlamasıyla Yozgat’ta da ücretsiz yemek uygulamasının hayata geçtiğini söyledi. Daha önce taşımalı sistemle eğitim gören 7 bin 52 öğrenciye ücretsiz yemek verildiğini belirten Yazıcı, yeni uygulamayla 188 okulda 8 bin 29’u okul öncesi, 4 bin 211’i ilk ve ortaokul olmak üzere 12 bin 240 öğrenciye daha ücretsiz yemek verilmeye başlandığını belirtti.