Yozgat’ta ilkokul öğrencileri, depremzede çocukların yüzlerini güldürebilmek adına başlatılan “Kucak kucak oyuncak” toplama kampanyası doğrultusunda oyuncaklarını deprem bölgesine gönderdi.

Yozgat’ta ilkokul öğrencileri, depremzede çocukların yüzlerini güldürebilmek adına başlatılan “Kucak kucak oyuncak” toplama kampanyası doğrultusunda oyuncaklarını deprem bölgesine gönderdi.

Yozgat’ta Sakarya İlkokulu bünyesinde oluşturulan ve 41 kişiden oluşan İzci Kümesi öğrencileri, deprem bölgesine oyuncak gönderme isteklerini okul yönetimine iletti. Öğrencilerin isteklerini olumlu bulan okul yönetimi

Yozgat Belediyesi ile “Kucak kucak oyuncak” toplama kampanyası düzenledi. Asrın felaketi olarak nitelendirilen ve 11 ilin etkilendiği deprem bölgesindeki çocukları mutlu etmek için okul yönetimi ve öğrencileri topladıkları oyuncakları, yardım malzemelerinin toplandığı Celal Atik Spor Salonundaki Yozgat Belediyesi görevlilerine teslim etti. Öğrenciler burada gönüllü çalışanlar ile birlikte spor salonunda oluşturulan sosyal marketin temizlik ve düzenlemesini yapıp toplanan malzemelerin de dağıtımına yardım etti.

İzci Liderlerinden Aslıhan Aslan, “Gerek Yozgat’taki gerek deprem bölgesindeki depremzede çocukların oyuncağa ihtiyacı olduğu için Yozgat Belediyesi ile ortaklaşa “Kucak Kucak Oyuncak” toplama kampanyası başlattık. Öncelikle koca yürekli minik yavru kurtlarıma ve her zaman desteklerini esirgemeyen kıymetli izci velilerime bir kez daha teşekkür ediyorum. Deprem bölgesindeki çocuklarımıza oyuncak bağışlamak isteyenlerin Celal Atik Spor Salonu’na ya da Yozgat Sakarya İlkokulu İzci Kulübüne ulaştırmalarını istiyoruz. Biz izciler kümesi olarak depremin ilk gününden itibaren Yozgat Valiliğimiz öncülüğünde maddi yardımda da bulunarak ülkemize destek olmaya çalıştık ve çalışmaya da devam edeceğiz.” dedi.

Yozgat Belediyesi çalışanları ve gönüllüler de oyuncak kampanyasına katılan öğrencilere teşekkür etti.