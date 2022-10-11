Yozgat Merkez Ortaokulu ve okul aile birliğince düzenlenen etkinlikte, öğrencilere ve velilere aşure ikramında bulunuldu.

Yozgat Merkez Ortaokulu ve okul aile birliğince düzenlenen etkinlikte, öğrencilere ve velilere aşure ikramında bulunuldu.

Yozgat Merkez Ortaokulu’nun geleneksel hale getirdiği ve bu yıl beşincisi düzenlenen aşure etkinliğine Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, İl Müftüsü Ali Gülden, okul yöneticileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Aşure programı dolayısıyla öğrenci ve velilerle bir araya geldiklerini söyleyen Yozgat Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, “Bu tür etkinlikleri okul, aile ve çevre ile olan iş birliği açısından çok önemsiyoruz. Tüm paydaşlarımızın bir araya gelmeleri, kaynaşmaları ve bu bağlamda okul kültürünün gelişmesi, okul ikliminin daha güzel hale gelmesi için oldukça önemli. Geçmiş yıllarda da aynı şekilde de yapıldığı için geleneksel hale geldi. Okullarımızda bu etkinliklerin yapılması her zaman için bir vizyon gelişimine de katkı sağlayan ve bu çerçevede eşgüdüm içerisinde birlikte hareket etmeyi oldukça ileri düzeye çıkaran bir durum. Emeği geçen arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden ise, “Camiler ve Din Görevlileri haftası, arkasından Cuma günü ile Mevlid-i Nebi haftasına girdik. Mevlid-i Nebi haftası devam ediyor. İl müftülüğü olarak icra ettiğimiz halkımızın geneline ve hanımlara yönelik programlar oldu. Bugün de burada üç okulumuzun birleşimiyle oluşan bir mekân da Hz. Peygamberi anma, çocukların şuur gelirlerinde Hz. Peygambere dönük bir bilinç oluşturma adına bir aşure etkinliği tertipleniyor ve o çerçevede bir araya geldik. Bu etkinliği düzenleyen okul idarecilerimize, onları koordine eden il Milli Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından öğrencilere ve velilere, Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı ve Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden tarafından aşure ikram edildi.