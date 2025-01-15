Yozgat’ta çocuklara doğa bilinci aşılamak için fidanlar toprakla buluşturuldu.

Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Yeniyer Beldesi’nde fidan dikme etkinliği yapıldı. Karakız Veli Uyar İlkokulu öğrencilerinin yer aldığı etkinlikte bin adet çam ağacı fidanı toprakla buluştu.

Karakız Mahallesi Muhtarı Nazım Gedik’in öncü olduğu fidan dikme buluşmasında çocuklara fidanın nasıl dikileceği, cansuyunun verilmesinin önemi, doğa bilinci gibi ayrıntılardan söz edildi. Fidanları toprakla buluşturan çocuklar sevinçli anlar yaşadı.

Muhtar Nazım Gedik, “2025 yılı çam dikimini başlattık. Bu sene çam dikiyoruz ama inşallah ilerleyen yıllarda ceviz, badem, kira gibi meyve ağaçları dikmeyi düşünüyoruz. Etkinliğe katılan herkese teşekkür ediyoruz. Mahallemiz ve beldemiz bu şekilde daha güzel görüntüye kavuşacak” dedi.