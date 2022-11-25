Akdağmadeni ilçesinde yağmur akşam saatlerinde yerini kara bıraktı. İlçede kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye kadar ulaştı. Mevsimin ilk kar yağışını heyecanla karşılayan çocuklar, beyaza bürünen sokaklarda kartopu oynayarak karın tadını çıkardı. Kar yağışıyla birlikte ilçede seyrine doyumsuz görüntüler oluştu.

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