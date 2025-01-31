Yozgat Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, il genelinde faaliyet gösteren yerel ve zincir marketlerde denetimlerini sürdürüyor. Denetimlerde 214 üründe fahiş fiyat tespit edildi.

Yozgat Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, yerel ve zincir marketlerde tüketici haklarını koruma amacıyla denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde özellikle fahiş fiyat artışı, son tüketim tarihi, etiket ve gramaj uygunluğu, stokçuluk, raf-kasa fiyat farkı ve üretim bilgileri incelendi.

Fiyat Etiketi Uygunluğu denetiminde ürün denetlendi.

214 üründe fahiş fiyat artışı

Haksız fiyat artışı denetiminde 51 işletmede yapılan incelemelerde 214 üründe fahiş fiyat artışı tespit edildi. Ayrıca yangın malzemesi denetimleri 3 işletmede 8 ürün kontrol edilerek uygunlukları değerlendirildi.