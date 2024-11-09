2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla Yozgat Fatma Temel Turhan İlkokulu’nda farkındalık çalışması yapıldı.

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli tarafından düzenlenen farkındalık çalışmasında öğrencilere lösemi hakkında bilgi verildi. Müdürlük personeli öğrencilere rozetler takıp balonlar hediye etti.

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal “Lösemi ile mücadele eden çocuklarımızın güçlerine, umutlarına, cesaretlerine ve mücadelelerine dikkat çekmek adına Fatma Temel Turhan İlkokulu’nda farkındalık çalışması gerçekleştirildi. Hayat dolu çocuklarımızın sağlığına kavuşması için hep birlikte el ele verelim ve onların umutlarına ortak olalım. Lösemili çocuklarımızı yalnız bırakmayalım. Onların sağlıklı bir geleceğe kavuşması dileğiyle” ifadelerini kullandı.