78 kişinin can verdiği Kartalkaya faciasının ardından Yozgat’ta oluşturulan ekip, konaklama tesislerinde detaylı denetim yaptı.

Bolu Kartalkaya’da 21 Ocak 2025 tarihinde bir otelde çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmişti. Yangın sonrasında Yozgat’ta İtfaiye, Zabıta ve AFAD personellerinden oluştan ekip konaklama tesisleri ile birlikte kurumlar, okullar, yurtlar ve büyük sitelerde detaylı denetim yaptı. Denetimlerde tespit edilen eksilikler idari birimlere bildirilirken, en kısa sürede bu giderilmesi istendi. Yapılacak olan ikinci denetimde ise eksikliklerin giderilmemesi durumunda gerekli cezai işlemler uygulanacak.

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, 21 Ocak tarihinde Türkiye büyük bir yangın felaketiyle karşılaştıklarını hatırlattı. Bunun da kendileri için bir işaret olduğunu vurgulayan Başkan Arslan, biraz daha çalışmalar da titiz olmaları gerektiğinin ortaya çıktığını belirtti. Yangın faciasının hemen ardından Yozgat il genelinde bulunan bütün kurumları, okulları, yurtları, otelleri, büyük siteleri belediye itfaiye, zabıta ve AFAD ekiplerinden oluşan bir grupla ciddi manada denetlediklerinin altını çizen Arslan, "Bütün kurumların, yurtların, okul vesaire otellerin eksiklikleri tespit edildi. Kendilerine yazılı olarak tebliğ edildi. Bu eksikliklerin giderilmesi için süreler verildi. Şimdi bu sürelerin bitiminde tekrar ekiplerimiz sahaya çıkıp bunların yapılıp yapılmadığıyla ilgili tespitlerini yapacaklar. Bu noktada şayet ceza uygun gerekiyorsa ceza uygulanacak. Kapatma gerekiyorsa kapatılacak. Bu konuda çok titiz bir çalışma içerisindeyiz. Yozgat’ı tabii ki doğal felaketleri engellemek mümkün değil ama en az zarar görecek şekilde Yozgat’ı bu tür felaketlere karşı hazırlıyoruz" dedi.