Yozgat merkeze bağlı Sağlık köyünde dün köy çeşmesinden bahçe sulaması nedeniyle çıkan kavgada komşusu Ayşe Polat’ı (62) av tüfeği ile öldüren kocası İsmail Polat’ı (65) da yaralayan zanlı Seyit Karaköse’nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

ETÜ tercih günlerinde adaylarla buluşmaya devam ediyor

ETÜ tercih günlerinde adaylarla buluşmaya devam ediyor

Yozgat’ta bahçe sulaması meselesi nedeniyle komşusunu av tüfeği ile öldüren ve kocasını da yaralayan Seyit Karaköse (66) tutuklandı.

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