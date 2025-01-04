Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün öncülüğünde başlatılan ‘Nefes’ projesiyle öğretmenler okuma saatinde bir araya geldi.

2024-2025 Eğitim Öğretim yılında Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak’ın öncülüğünde başlatılan ‘Nefes (Türkiye Yüzyılında Yozgat İçin Yeni Bir Nefes) Projesi’ ile düzenlenen okuma etkinliğinde öğretmenler, eserler hakkında fikir alışverişinde bulundu. Seçilen eserler Sezai Karakoç’un ‘Düşünceler-Kavramlar 1’ ve ‘Düşünceler Kurumlar 2’ eserleriydi. Kitabı okuduktan sonra belirlenen gün ve saatte toplanan öğretmenler, eserlerden yola çıkarak günümüzün sorunlarını ve çözümlerini ele alan yorumlar yaptı.

Proje Koordinatörü Mustafa Yeşiloğlu gönüllü öğretmenlerin katılımıyla meydana gelen topluluktan söz etti. “Bugün dördüncü oturumumuzu gerçekleştirdik. İki haftada bir bir araya gelerek öğretmenlerle okuduğumuz kitaplar üzerine düşüncelerimizi paylaşıyoruz. İl müdürümüz başkanlığında sohbet ortamında bu toplantılarımızı düzenliyoruz. Öğretmen arkadaşlarımız bu topluluktan çok memnun. İlçelerden de katılmak isteyenler oluyor. Etkinliğin ilçelerde de yapılması planlanıyor. Bizlere bu imkanı verdiği için Müdürümüz İsmail Altınkaynak’a teşekkür ediyorum” dedi.

Okuma saatine katılan Fen Bilimleri Öğretmeni Yasin Temoçin okuma saatinde farklı pencerelerden yorumları dinlemenin kendisini mutlu ettiğini ifade etti. “Ben fen bilimleri öğretmeniyim. Sayısalcı bir yanım var. Ama edebiyatla ilgilenen arkadaşlarla yazarlarla bir araya gelmek hoşuma gidiyor. Beni geliştiriyor, kendimi daha iyi hissediyorum. Yazarların da okuma saatimize katıldığı oluyor. Yazarı kitabıyla beraber değerlendirip bakış açısı geliştirmek bize çok şey katıyor” cümlelerini kullandı.

‘Nefes’ projesi kapsamında dergi, e-dergi, kitaplar, e-kitaplar, söyleşi, imza günleri, öğrenci yazar buluşmaları, şiir dinletileri, resim sergileri, konferanslar ve paneller yapılması planlanıyor.