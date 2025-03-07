Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde kaybolan öğretmen Tanju Oğuz’u arama çalışmaları üçüncü gününde de aralıksız devam ediyor.

4 Mart Salı günü 23.00 sularından itibaren kendisinden haber alınamayan ve Akdağmadeni Akçakışla Göleti yanında aracı bulunan Tanju Oğuz’u arama çalışmaları hem gölette hem de karada sürdürülüyor. Sarıkaya ilçesinin Hisarbeyli köyü Yoğurtyurdu Yaylası mevkiinde arama yapan ekipler her yeri didik didik inceliyor. Bölgede şimdiye kadar yeni bir ize rastlanmadı. Kayıp öğretmen Tanju Oğuz’un ailesi ve öğrencileri bölgeden gelecek iyi bir haber bekliyor.