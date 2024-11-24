Yozgat’ta hayvancılık yapan bir kişinin kaybolan büyükbaş hayvanları Jandarma ekipleri tarafından bulundu.

Yozgat’ın Saraykent ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Dedefakılı Beldesi Belkaya Mahallesi’nde hayvancılık yapan İ.Y. isimli kişi 27 adet büyükbaş hayvanının kaybolduğu ihbarında bulundu.

Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmayla 27 adet kayıp büyükbaş hayvan bulunarak sahibine teslim edildi. Ayrıca Jandarma ekipleri bölgede yaşayan hayvan sahiplerine hayvanlarına sahip çıkmaları konusunda ve hırsızlık tehlikesine karşı bilgilendirme çalışması yaptı.