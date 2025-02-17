Yozgat’ta Türkiye haritası şeklindeki dev Türk Bayrağı’nın karlar altındaki görseli dron ile görüntülendi.

Yozgat’ta, 1993 yılında taş zemin üzerine boyanarak yapılan ve 1999’da genişletilerek 1400 metrekareye ulaşan dev Türk Bayrağı, karlar altında farklı bir görüntü oluşturdu. Şehrin en yüksek noktalarından biri olan 1474 rakımlı Yıldız Tepe’de bulunan Türkiye haritası şeklindeki bayrak, dron ile havadan görüntülendi. Beyaz kar örtüsüyle birleşen kırmızı zemin ve Yozgat yazısı, izleyenleri gururlandıran bir manzara ortaya çıkardı.

Bölge halkından Salih Karabay, mahalledeki çeşmeden su almak için sık sık geldiğini belirterek, karla kaplı bayrak manzarasını çocuklarıyla birlikte fotoğrafladığını söyledi. Karabay, "Bu mevkiye su doldurmak amaçlı geldiğim için her zaman Türk Bayrağımı’zı görüyordum. Ve şimdi karla kaplandığı için çok güzel bir görüntü oluşmuş. Çocukların fotoğrafını çekiyorum bir hatıra kaldı. Bayrağımızla gurur duyuyoruz" dedi.

Yarıya kadar karla kaplanan dev Türk Bayrağı, özellikle havadan çekilen görüntülerde etkileyici bir manzara sunuyor. Yozgat’ın simgesi haline gelen bu dev bayrak, dört mevsim farklı güzellikler sunarken, Yozgat’ın vatan sevgisiyle bütünleşen doğasını gözler önüne serdi.