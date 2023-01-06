Hava sıcaklığının uzun süre mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Yozgat’ta kar yağışı başladı.
Hava sıcaklığının uzun süre mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Yozgat’ta kar yağışı başladı.
Meteoroloji verilerine göre, şiddetli kuraklığın yaşandığı kentte öğle saatlerinden sonra başlayan kar yağışı vatandaşları sevindirdi. Yağan karla kent kısa sürede beyaza bürünürken, araçların üzeri karla kaplandı.
Kar yağışına sevindiğini söyleyen Salim Aydın isimli vatandaş, “Uzun süredir Yozgat’ta kar yağmıyordu, burası kış memleketi. Kar rahmet, ekinimize iyi olur. Kar yağışına sevindik" dedi.
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