Kar yağışına sevindiğini söyleyen Salim Aydın isimli vatandaş, “Uzun süredir Yozgat’ta kar yağmıyordu, burası kış memleketi. Kar rahmet, ekinimize iyi olur. Kar yağışına sevindik" dedi.

Meteoroloji verilerine göre, şiddetli kuraklığın yaşandığı kentte öğle saatlerinden sonra başlayan kar yağışı vatandaşları sevindirdi. Yağan karla kent kısa sürede beyaza bürünürken, araçların üzeri karla kaplandı.

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