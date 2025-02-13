Yozgat’ı gece saatlerinden itibaren etkisi altına alan yoğun kar yağışı ve fırtına sonrasında kapanan köy yolları Yozgat İl Özel İdaresi ekipleri tarafından açıldı.

Yozgat’ta etkisini sürdüren kar yağışı ve fırtına sonrasında kapanan köy yollarına müdahale eden Yozgat İl Özel İdaresi ekipleri kapanan yolları açarken, şuanda Yozgat’ta kapalı köy yolunun bulunmadığı bildirdi.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Yozgat’ta bugün yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle eğitime bir günlük ara verdiklerini hatırlattı. Yarından itibaren havaların düzelmesini beklediklerini vurgulayan Vali Özkan, hali hazırda tamamen kapalı bir yollarının bulunmadığını, İl Özel İdaresi, Karayolları, belediyelerin karla mücadele ekiplerinin sahada çalıştığını söyledi. Zaman zaman rüzgarın savurması nedeniyle münferiden kapan yolların olduğunun altını çizen Vali Özkan, onlara da ekiplerin müdahale ettiğini dile getirdi.

Vatandaşları uyardı

Vali Özkan, vatandaşlara da uyarılarda bulunarak; "Yola çıkacak insanlarımız kış tedbirlerine uysunlar. Araçlarına uygun lastikler ile çekme halatı, zincir gibi ekipmanlar ile yola çıksınlar. Eğer bir ihtiyaç yoksa yola çıkmasınlar. Seyahatlerde karşılaştığımız en önemli konulardan bir tanesi de seyahat esnasında gerek ön koltuklarda, gerekse arka koltuklarda toplu taşıma araçlarında emniyet kemeri takmayı lütfen ihmal etmesinler" dedi.

Ambulansın yolunu açtılar, şarampole düşen aracı çektiler

Öte yandan Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesine bağlı Üçkaraağaç köyünde rahatsızlanan bir vatandaş için köye giden ambulansın yolu, Yozgat İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri tarafından açıldı. Ayrıca Şefaatli ilçesinde şarampole düşen bir araç İl Özel İdaresine ait greyder ile kurtarıldı.