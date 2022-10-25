Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Kayseri-Yozgat kara yolu Boğazlıyan ilçesi girişinde meydana geldi. M.T. yönetimindeki 66 DF 860 plakalı kamyon ile E.E. idaresindeki 66 M 1555 plakalı Ford marka yolcu minibüsü ile çarpıştı. Kazada sürücüler ile minibüsteki 9 yolcu yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Boğazlıyan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan bir yolcu, Yozgat Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.