Yozgat’ta ev kadınları, imece usulü çorbalık tarhana yapımına başladı.

Yozgat’ta ev kadınları, imece usulü çorbalık tarhana yapımına başladı.

Çekerek ilçesine bağlı Fakıdağı Köyünde kadınların kış hazırlıkları başladı. Kışlık tarhana yapımı için bir araya gelen komşu kadınlar, köyde yardımlaşma geleneğini de sürdürüyor. Şifa kaynağı olarak bilinen ve kışın çorba olarak tüketilen tarhananın yapımı için kadınlar imece usulü çalışıyor.

Köyde bir araya gelen kadınlar, süzme yoğurt, bulgur, tuz, yağ ve su karışımının ardından bulamaç haline getirdikleri karışımı, elde yassı hale getirdikten sonra güneş altına bırakıyor. Komşuların imece usulü hazırladığı tarhana, sofralara serilerek güneşte kurutuluyor. Köy halkı, hava şartları ya da kuşların ürüne zarar vermemesi için tarhana başında nöbet tutuyor. Soğuk kış akşamlarında çorba olarak tüketilen tarhana, şifa deposu olarak yıllardır tüketilmeye devam ediyor.

Fakıdağı köyünden Ayşe Kaya kışın tüketmek için tarhana yaptıklarını söyleyerek, “Tarhanayı yoğurttan yapıyoruz, sonra kurutuyoruz. Çorbasını yapıyoruz. Sağlığa çok yarayışlı olduğunu biliyoruz. Şekere, kolesterole, gribe faydası var” dedi.

Yıllardır köyde tarhana yapıldığını belirten Mustafa Kaya da, “Biz tarhanayı eskiden beri geleneksel olarak yaparız. Kadınlar yaparlar, yoğurtan yapılır. Tansiyon, kemik erimesine çok faydası olduğu söyleniyor. Her kış bunu yapar çorbasını içeriz” şeklinde konuştu.

Nafiye Şimşek ise “Eskiden beri tarhanayı yaparız. Hastalarımıza şifa olsun diye yaparız. Kışın çocuğumuzla birlikte yeriz. Tarhana çorbasının gribe, tansiyona birçok hastalığa şifa olduğunu biliyoruz. Kışın bu çorbayı yeriz” ifadelerine yer verdi.