Kazada otobüs şoförü ile 5 işçi yaralandı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralıları Yozgat Şehir Hastanesi ve Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesin kaldırdı.

Balon kazasında ölen turistlerin kimlikleri belli oldu

Balon kazasında ölen turistlerin kimlikleri belli oldu

Kaza E-88 Kara Yolu şehir merkezi terminal kavşağında meydana geldi. Yozgat Organize Sanayi Bölgesi’nde bir tekstil firması işçilerini taşıyan S.Ş. (42) yönetimindeki 66 ABJ 346 plakalı otobüs, kontrolden çıkarak devrildi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.