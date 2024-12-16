Yozgat’ın Kadışehri ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapan Nuri Aksoy, öğrencilerin daha iyi bir eğitim ortamında öğrenim görmesi için özverili çalışmalarını sürdürüyor. Daha önce okullarda tadilat çalışmalarına bir işçi gibi katılan Aksoy, bu kez Şehit Adem Canpolat Ortaokulu’nda yapımı devam eden mescit çalışmalarına destek verdi.

Okul Müdürü İsmail Karataş ile birlikte mescidin yapımında işçilere yardım eden Aksoy, boyama çalışmalarına bizzat katılarak örnek bir davranış sergiledi. İşçilere moral veren ve çalışanlara destek olan Aksoy, eğitime yönelik fedakarlıklarıyla hem öğrenciler hem de veliler tarafından takdir topladı. Geçmiş yıllarda da okulların dış cephe boyama ve yenileme işlerine katkıda bulunan Aksoy, bu yıl da aynı özveriyi göstererek eğitim kurumlarının fiziksel şartlarını iyileştirmek için çalışmaya devam etti.

"Her şey geleceğimiz olan sevgili öğrencilerimiz için"

Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü Aksoy, “Şehidimizin ismiyle güzelliğini alan Şehit Adem Canpolat Ortaokulumuza bugün bir fırça da biz vurup, adına ve rengine güzellik katmaya, aşk ile çalışmaya ve öğrencilerimiz için görevimize meftun olmaya devam ediyoruz. Mescidimizi yenileme çalışmalarımıza ‘Bismillah’ diyerek başladık. Tüm kötülükleri ve kirleri kapatmak için bir fırça da biz attık. Her şey geleceğimiz olan sevgili öğrencilerimiz için” dedi.

Aksoy, Şehit Adem Canpolat Ortaokulu mescidinin boyasını okul müdürü İsmail Karataş ile birlikte yaptı.