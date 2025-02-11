Yozgat’ın Sorgun ilçesinde etkisini yoğun biçimde gösteren kar yağışından vatandaşların etkilenmemesi için İl Özel İdare ekipleri harekete geçti.

Kar yağışının ardından ulaşıma en çok kapanan köyler Karalık, Belencumafakılı, Kapaklı, Emirler, Büyükeynelli köyleri oldu. Sabahın erken saatlerinden itibaren sahada olan ekipler taşımalı eğitim olan, diyaliz hastası bulunan, hamile ve cenaze olan köylere öncelik veriyor.

Vatandaşların ulaşım şartlarını kolaylaştırmak için kar temizleme çalışmaları mesai gözetmeksizin sürdürülüyor.