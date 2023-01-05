Yozgat’ta 4 köyde hırsızlık olayının faili oldukları gerekçesiyle yakalanan 3 zanlıdan 2’si tutuklanırken 1 zanlının ise yakalama çalışmaları devam ediyor.

Yozgat’ta 4 köyde hırsızlık olayının faili oldukları gerekçesiyle yakalanan 3 zanlıdan 2’si tutuklanırken 1 zanlının ise yakalama çalışmaları devam ediyor.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aktaş, Yazıpınar, Kırım ve Güdülelmahacılı köylerinde son 15 gün içerisinde meydana gelen faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılması ve faillerinin yakalanması amacıyla Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu, hırsızlık suçunu işledikleri değerlendirilen A.D. ve M.D. isimli şahıslar gözaltına alınırken şüpheli O.Ü. isimli şahsın ise yakalama çalışmaları devam ediyor. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda ise jandarma ekipleri bin 90 litre mazot, çeşitli ebatlarda ev eşyası, tarım aletleri, tesisat malzemeleri gibi çok sayıda malzeme ele geçirildi. Ele geçirilen çalıntı malzemeler ise jandarma ekiplerince hak sahiplerine teslim edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.D. ve M.D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.