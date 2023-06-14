Yozgat Valiliği himayesinde ESER projesinin alt etkinliklerinden biri olan ‘Yedi bölge yedi renk’ projesi çerçevesinde 539 öğrencinin katılımıyla Halk Oyunları Şenliği düzenlendi.

Yozgat Milli Eğitim Müdürlüğünce il genelinde 35 ekibin katılımıyla halk oyunları şenliği yürüyüş ile başladı. Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya gelen halk oyunları ekipleri, Yozgat ve diğer yörelere ait oyunları sergiledi.

170 okul halk oyunları ekibi kurdu

Şenlikte konuşan Yozgat Valisi Ziya Polat, bütün okullarda halk oyunları ekipleri kurulmasını amaçladıklarını söyleyerek bu zamana kadar 170’e yakın okulun halk oyunları ekibi kurduğunu belirtti. Polat, "Çocuklarımız halk oyunlarıyla kültürümüzü bize anlatacaklar. Kültürümüze biz sahip çıkmazsak kimse sahip çıkmaz. Akademik eğitimin yanında çocuklarımızı sosyal, kültürel, sportif anlamda da yetiştirmek zorundayız. Lise mezunu her yavrumuzun bir yabancı dili iyi konuşmasını, bir müzik aleti çalmasını, bir spor dalını lisansını yapmasını istiyoruz." dedi.

Şenliğe katılan Şehit Hasan Hüseyin Aksoy Anadolu Lisesi öğrencilerinden Elif Erdoğan ise, “Halk oyunları bir kültürdür, biz de kültürümüzü yaşatmak için buraya geldik. Kültürümüzü gelecek nesillere aktarmak istiyoruz. Halk oyunlarını seviyoruz, severek oynuyoruz.” şeklinde konuştu.

Sakarya İlkokulu 4. sınıf öğrencilerinden Zeynep Berra Saydam da, “Halk oyunlarını çok seviyoruz, bu kültürü yaşattığımız için mutluyuz. Bugün okulumuzu temsilen halk oyunları şenliğine katıldık.” ifadelerine yer verdi.

Kültürümüzü sergiledik

Yenifakılı ilçesinde yaşamlarını sürdüren Kırgız Türkü Semanur Varol, kültürlerini yansıtmak için şenliğe geldiklerini belirterek, “Şenlik geçen seneden daha kalabalık oldu. Biz Kırgız halk oyunları ekibiyiz. Kırgız kültürünü, halk oyunlarını yaşatmak istiyoruz, şenlikte Kırgız oyunlarını sergiledik.” Açıklamalarına yer verdi.

Program ilçelerden gelen halk oyunları ekiplerinin folklor gösterisi ve madalya töreni ile sona erdi.