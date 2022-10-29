Yozgat’ta ‘29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’ kutlamaları çerçevesinde düzenlenen fener alayı yürüyüşüne vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Yozgat’ta ‘29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’ kutlamaları çerçevesinde düzenlenen fener alayı yürüyüşüne vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya gelen vatandaşlar, ellerinde dev Türk bayrakları, Atatürk’ün fotoğrafları ve meşalelerle Kent Park önüne kadar yürüdü. Bando ve meşale eşliğinde gerçekleştirilen kortej yürüyüşü, renkli görüntülere sahne oldu. Fener alayına Yozgat Valisi Ziya Polat, Belediye Başkanı Celal Köse, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Halil Başer, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.