Yozgat’ta Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde fener alayı gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan vatandaşlar, ellerinde Türk bayrağı ve fenerlerle terminal kavşağına kadar marş söyleyerek yürüdü. Renkli görüntülere sahne olan yürüyüşe, 7’den 70’e çok sayıda vatandaş eşlik etti.

Terminal kavşağında son bulanan yürüyüşte Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ederek yürüyüşe katılan vatandaşların Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

Cumhuriyet’in ilanının 100. yılı münasebetiyle devam eden kutlama programı çerçevesinde Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Valilik Fuaye Salonu’nda tebrikleri kabul etti. Fuaye salonundaki programa il protokolü, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve şehit aileleri katıldı.