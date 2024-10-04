Yozgat’ta yatağa bağımlı olan ve hastaneye gidemeyen bir vatandaş Evde Sağlık Hizmetleri’nde yararlandı. Uygulamada emeği geçen herkese teşekkür eden yaşlı vatandaş sağlığına kavuştu.

Bakıma muhtaç hastaların evde tedavi edilmesine imkan sağlayan Evde Sağlık Hizmetleri, Yozgat’ta vatandaşların yüzünü güldürüyor. Çeşitli sebeplerden dolayı hastaneye gidemeyen hastalara evlerinde tanı, teşhis ve tedavi uygulayan ekipler, sürekli diş tedavisi alan Güler Binici’nin hanesine gitti. Binici’yi evinde ziyaret eden ekipler, hastanın tedavisine başladı. Evde Sağlık Hizmetleri ekiplerine teşekkür eden Güler Binici, özel araçla dahi olsa hastaneye gidip gelmekte zorlandığını ifade ederek uygulanan hizmetten duyduğu memnuniyeti ifade etti. Güler; Yozgat’taki hekimlere ve Sağlık Bakanlığı yetkililerine evde sağlık hizmetleri için teşekkürlerini dile getirdi.