Yozgat’ta eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

Meteoroloji verilerine göre gece saatlerinde sıcaklığın Yozgat genelinde sıfırın altında 6 ila 10 derece aralığına düşeceği tahmini üzerine tatil kararı alındı. Yozgat Valiliğinin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Yozgat genelinde 25 Kasım Pazartesi günü ilk ve orta dereceli tüm okullarda eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi. Ayrıca hamile ve engelli kamu personelinin de aynı tarihte 1 gün idari izinli sayılacağı bildirildi.