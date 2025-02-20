Yozgat il merkezi, Akdağmadeni ve Çayıralan ilçelerinde eğitime 1 gün daha ara verildi.

Yozgat Valiliği’nden yapılan açıklamada, "21 Şubat 2025 Cuma günü il merkezinde kar yağışının hafif de olsa devam ediyor olması, sokak aralarında ve köy yollarında aşırı buzlanma olması nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi, özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, Kur’an kursları, kamu kurumlarının kendi personellerine hizmet veren kreşlerde 21 Şubat 2025 Cuma günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir" denildi.

Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan hamileler, engelli bireyler, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik rahatsızlıkları bulunan kamu görevlileri ile tatil kararı verilen okul öncesi eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan annelerin de idari izinli sayılacağı bildirildi. Diğer ilçelerde yağış durumuna göre münferit olarak eğitim-öğretimin tatil edileceği ifade edildi.