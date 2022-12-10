Yozgat kent merkezinde şebeke suyu ishale hattı yenileme çalışması sırasında iş makinesi doğal gaz borusunu kırdı. Borudan çıkan gaz kısa süreliğine paniğe neden oldu.

Yozgat kent merkezinde şebeke suyu ishale hattı yenileme çalışması sırasında iş makinesi doğal gaz borusunu kırdı. Borudan çıkan gaz kısa süreliğine paniğe neden oldu.

Mehmet Hulusi Efendi Mahallesi Sungurlu Caddesi’nde çalışma yapan iş makinesi doğal gaz ana borusuna zarar verdi. Borunun kırılmasıyla doğal gaz havaya karışırken olayın haber verilmesi üzerine doğal gaz dağıtım şirketi şehrin gazını kesti. Arızanın giderilmesi için çalışmalar sürerken ilk etapta hastaneler, ekmek fırınları ve cezaevine doğal gazın verildiği bildirildi.

Olay yerinde inceleme yapan Yozgat Valisi Ziya Polat, “Akşam saatlerinde doğal gaz hattında meydana gelen arıza nedeniyle kent merkezinde doğal gaz kesildi. Hastanelerimize, cezaevine, sağlık ocaklarına ve fırınlara gaz verildi ve verilmeye devam ediyor. Doğal gazın evleri giriş bağlantılarının hepsi kontrol edilecek ondan sonra gaz verilecek" dedi.

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse ise, “Altyapı çalışmalarımız esnasında doğal gaz hattında bir sızıntı meydana geldi. Bunun sonucunda gaz akışı durduruldu. Şu an yedek hattan gaz verilme çalışmaları sürüyor. Elektrik ve su gibi olmuyor, konut girişlerindeki gaz regülatörlerinin kontrol edilmesi gerekiyor. Doğal gaz dağıtım şirketi personeli tüm regülatörleri kontrol edecek. Ondan sonra gaz hanelere de gaz verilecek" şeklinde konuştu.