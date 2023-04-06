Yozgat il ve ilçe müftülüklerinde görev yapan din görevlileri, maaşlarının önemli bir kısmını depremden etkilenen vatandaşlar için bağışladı.

"Türkiye İçin İyilik Vakti" sloganıyla yürütülen yardım kampanyası doğrultusunda Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın maaş bağışı çağrısı üzerine Yozgat’ta din görevlileri maaşlarının bir kısmını depremden etkilenen vatandaşlar için bağışladı.

Depremzede ailelerin yaralarını sarmak adına İl Müftüsü Ali Gülden’in önderliğinde Kahramanmaraş ve Hatay’da göstermiş oldukları maddi ve manevi hizmetin yanı sıra maaşlarını da bağışlayarak destek olan din görevlileri, 310 bin liranın makbuzunu İl Müftüsü Ali Gülden’e teslim etti.

Din Görevlilerine göstermiş oldukları örnek davranıştan dolayı teşekkür eden Gülden, “Millet olarak yaşadığımız her zor günde birbirinden güzel yardımlar yapan din görevlilerimiz “Asrın Felaketi” denen deprem sonrasındaki bu zorlu süreçte de vatanımızın yanında milletimizin hizmetindedir. Bu örnek davranışları için tüm din görevlisi kardeşlerime teşekkür ediyorum.” dedi.