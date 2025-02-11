Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesi Yukarıçulhalı köyü yakınlarında şarampole devrilen minibüsteki 2 öğretmen yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yukarıçulhalı köyü mevkiinde Y. G. idaresindeki minibüs, karla kaplı yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, araçta bulunan öğretmenler M.Ö. ve E.D. hafif şekilde yaralandı. Yaralılar Akdağmadeni Devlet Hastanesi’ndeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Akdağmadeni Kaymakamı Cafer Kaymakçı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sabah saatlerinde ilçemize bağlı Yukarıçulhalı köyüne yolcu taşıyan minibüsün kaza yapması sonucu içinde yolcu olarak bulunan iki öğretmenimiz hafif şekilde yaralanmıştır, ayakta tedavileri yapılıp taburcu olmuştur. Öğretmenlerimize ve minibüste bulunan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı.