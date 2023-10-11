Kahramanmaraş merkezli depremlerde binaları hasar gören depremzede huzurevi sakinleri, psikososyal destekle depremin izlerini silmeye çalışıyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde kaldıkları huzurevleri zarar gören huzurevi sakinleri yurdun dört bir yanında bulunan huzurevlerine yerleşerek yaşamlarını sürdürüyor. Huzurevinde sağlık ve psiko-sosyal destek alan ve tüm ihtiyaçları karşılanan huzurevi sakinleri, depremin izlerini silmeye çalışıyor. Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerin ardından yaşamlarını sürdürdükleri binaların hasar görmesi nedeni ile yaşadıkları şehirlerden başka illere tahliye edilen yaşlı, engelli ve kadından oluşan depremzede 192 vatandaş, Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı kuruluşlara yerleşerek hayatlarına devam ediyor. Deprem bölgelerinden Yozgat Sosyal Hizmet Merkezi kurum ve kuruluşlarına yerleştirilen depremzedeler için sosyal, psikolojik ve manevi hizmetler, kurum uzmanları tarafından titizlikle veriliyor.

Bu çerçevede depremzedelerin yaşadıkları travmanın etkilerini en aza indirmek için Yozgat Alpaslan Türkeş Huzurevinde çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Depremzede huzurevi sakinleri, çay eşliğinde kitap okuyup bahçede çapa yapıyor, kurumun atölyelerinde el becerilerini geliştirerek hem zaman geçiriyorlar hem de depremin etkisinden kurtulup sosyal yaşama daha iyi adapte oluyorlar.

"Hayatımızdan memnunuz"

Depreme Kahramanmaraş’taki huzurevinde yakalandığını söyleyen Remzi Yağcı, Yozgat’ta kendini evinde hissettiğini söyleyerek yetkililere teşekkür etti. Burada depremin izlerini unutmaya çalıştıklarını anlatan Yağcı, “Hayatımızdan memnunuz, Rabbim vatanımıza, devletimize zarar vermesin. Burada kitap okuyoruz, televizyon seyrediyoruz yeni yaşantımızı burada sürdürüyoruz. Kendi evimizdeymiş gibi yaşıyoruz. Bizimle çok iyi ilgileniyorlar. Bize depremi unutturmaya çalışıyorlar” dedi.

"Başımıza büyük bir felaket geldi"

Huzurevi sakinlerinden Arif Aydemir ise depreme Kahramanmaraş’ta yakalandığını belirterek, “Büyük bir felaket geldi başımıza, bu felaket 7’den 70’e halkın beynine işledi, depremden dolayı büyük şok yaşadık. Biz Kahramanmaraş’ta huzur evinde kalıyorduk, buraya geldik, mutluyuz. Ben ressamım, kara kalem çalışması yapıyorum, vaktim öyle geçiyor, arkadaşlarla çay içip sohbet ediyorum. Depremin etkilerini unutmak için bize her türlü desteği sunuyorlar ve bizle ilgileniyorlar.” şeklinde konuştu.

"Devletimizin sıcak elini depremzede misafirlerimize gösterdik"

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli de kurum ve kuruluşlarında kalan depremzedelere yönelik her türlü desteği itina ile sürdürdüklerini anlatarak, “Kahramanmaraş depremi sonucu kuruluşlarımızda kalan yaşlı, engelli, kadın ve çocuk olmak üzere birçok incinebilir gruplar, bakanlığımızın talimatı neticesinde ilk gün Türkiye’nin farklı bölgelerine nakilleri yapıldı. Bizler de ilimize 192 depremzedemizin kabulünü yaptık. Bunların içerisinde yaşlı ve engellilerimiz var, onlar özel bireyler ve kırılgan bir yapıya sahipler. Bizler devletin sıcak elini göstererek her zaman onları desteklemeye çalıştık. Deprem sürecini kabullenmeleri için sosyal hizmet uzmanlarımızla kendilerine sürekli psikososyal destek hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Bizler onları deprem bölgelerindeki sosyal hizmet kuruluşları yapılıncaya kadar misafir edeceğiz. Onlara en iyi şekilde bakarak buradan uğurlayacağız” ifadelerine yer verdi.

Psikososyal destek sağlanıyor

Neşeli konuşmalarını şu sözlerle sürdürdü: “Depremzedelerimiz kuruluşlarımızda meslek elemanlarımızla günlük görüşmelerini yapmakta, sağlık hizmetleri hiçbir zaman aksatılmamakta, kendilerine kaybettiği acıları unutturmak için manevi destek sağlanmaktadır. İnanıyorum ki devletimizin uzatmış olduğu elle inşallah bu tramvayı kısa sürede atlatacaklardır. Depremin etkilerinin silinmesi için devletimizin tüm imkanları kullanılmakta bu noktada ihtiyaç duyan gerek kurum bakımında olan gerekse hanede bulunan depremzedelerimize her türlü sosyal, ekonomik, psikolojik ve sağlık ve beslenme hizmetleri ivedilikle yürütülmektedir.”