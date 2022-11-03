81 ilde eş zamanlı, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Müşterek, Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı gerçekleştirildi.

81 ilde eş zamanlı, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Müşterek, Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı gerçekleştirildi.

Yozgat’ta Bilal Şahin Hafız Kur’an Kursu’nda düzenlenen deprem tatbikatına Yozgat Valisi Ziya Polat, İl Müftüsü Ali Gülden, AFAD İl Müdürü Halil İbrahim İbiş, POMEM Müdürü Zafer Kişi, müftülük personeli ve öğrenciler katıldı.

Vali Ziya Polat yaptığı açıklamada, " İnşallah rabbim başımıza vermez. Deprem anının tatbikatını yaptık. Ülkemiz deprem bölgesi, eninde sonunda bu topraklarda deprem olacağını biliyoruz. Geçtiğimiz yıl afet eğitim yılı ilan edilmişti. İlimiz genelinde eğitimler verilmişti. Bu yıl da içişleri bakanlığımız tarafından afet tatbikat yılı ilan edildi. Şu an da 81 ildeki diyanet işleri başkanlığına bağlı kuruluşlarda deprem tatbikatı yapıldı, yapılmaya devam edecek. Habersiz tatbikat yapılacak, eğitimler verilecek. Biz afetlere hazır olmak zorundayız. İçişleri bakanlığımız tarafından haftaya ülke genelinde büyük bir tatbikat yapılacak. Bugün de çocuklarımızla tatbikata katıldı. Çocuklarımız bilinçli, bilinçleniyor, bilinçlenmeye de devam edecek. Çök, kapan, tutunu çocuklarımız öğrenmiş” diye konuştu.